Вскоре температура в Украине начнет снижаться.

До 17 июля включительно в Украине будет очень жарко, а с 18 числа в ряде областей начнется долгожданное снижение температуры. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

С 18 июля, по ее данным, жара немного ослабнет. Первыми это почувствуют жители западных и северных областей, а также частично центральной части Украины.

Но сильной прохлады не будет. В частности, на западе и севере с 18 июля будет в среднем +30 - то есть где-то +27...+29, а где-то и +32. А на юге будет уже не +41, а где-то +35 градусов. То есть, в общем все равно жара, но уже на такая сильная.

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Осадков будет немного. Кратковременные дожди, а также грозы ощутимой свежести не принесут. "Даже наоборот - дополнительная влага в атмосфере может усиливать ощущение духоты", - говорит синоптик. Такая же ситуация сохранится и в начале следующей недели.

Нынешнюю волну жары в Украине вызвали изменения климата, говорит Наталья Птуха. И такое происходит не только в Украине, в Европе, но и в США, где также в последние дни фиксируются рекордные значения температуры.

Несмотря на все, абсолютный температурный рекорд для Украины за всю историю наблюдений официально все еще не побит. Он был установлен в Луганске в 2010 году, когда столбики термометров поднялись до +42.

Когда в Киеве станет свежее - прогноз

По данным Укргидрометцентра, с середины текущей недели температура в столице несколько снизится. 18 июля уже будет не выше +30°, а в последующие дни ожидается до +29°.

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