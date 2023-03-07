По прогнозам, завтра в Украине ожидается очень теплая погода, но она будет сопровождаться штормовым ветром и периодическими осадками.

В среду, 8 марта, в Украине ожидается теплая погода. Но одновременно ожидается порывистый ветер со штормовыми порывами и периодические осадки. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Весна смело заявит о себе высокой температурой воздуха, ожидается в течение дня 8 марта +7...+14 градусов, на юге +10...+16 градусов", - спрогнозировала она.

По данным синоптика, дожди периодически пройдут в западных областях, кое-где на востоке, севере и на юго-востоке. Осадки не будут долгими и будут периодически сменяться солнышком.

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"Ветер снова порывистый, южного-западного направления, порой со штормовыми порывами", - предупредила синоптик.

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Завтра, по данным Натальи Диденко, в столице ожидается теплая ветреная погода с максимальной температурой воздуха до +8 градусов.

"Есть вероятность небольшого дождя", - отмечает синоптик.

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В ближайшие дни в Украине будет значительно теплее нормы, однако ожидают осадки и сильный ветер. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, на территорию Украины будут поступать влажные и теплые воздушные массы с запада. Они принесут осадки преимущественно в виде дождей, местами с мокрым снегом.

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