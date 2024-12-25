1 и 2 января погода еще будет без изменений, а уже с 3 числа ожидается поступление атмосферных фронтов с осадками.

Погода в первые несколько дней Нового 2025 года в Украине еще будет без существенных изменений, а уже с 3 числа в нашу страну начнут поступать атмоферные фронты. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

В целом относительно погоды на первую неделю нового года Птуха отметила, что после длительного влияния антициклона, который начнется 27 декабря и продержится практически где-то до 1-2 января, то там уже, начиная с 3 января, можно ожидать изменения синоптической ситуации и, возможно, поступления атмосферных фронтов с северо-запада.

"Это означает, что немного осадки какие-то могут быть. Возможно, и снежок стоит ожидать. Но, конечно, это все будет уточняться", - сказала она.

Видео дня

Погода в Украине на Рождество

Как сообщал УНИАН, ранее Птуха заявила, что 25 декабря, на Рождество, осадки постепенно будут прекращаться, и лишь в ночные часы по западным областям еще местами может быть небольшой мокрый снег.

Сегодня антициклон с северо-запада будет вытеснять атмосферный фронт, который будет влиять на правобережье Украины накануне. Поэтому осадки постепенно будут прекращаться, и только в ночные часы по западным областям еще местами может быть небольшой мокрый снег. Но остальное время и остальные территории уже будут без осадков.

Вас также могут заинтересовать новости: