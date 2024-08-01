По словам синоптиков, 2 августа днем будет жарко.

В пятницу, 2 августа, в Украине погода продержится без осадков. Лишь днем на крайнем западе, возможно, будет дождливо и будет гроза. Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

По его словам, ветер в этот день будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

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ночью - +11...+16 °С, на юге и юго-западе, а также на побережье морей - +16...+21 °С,

днем - +26...+31 °С, на юге и юго-западе, а также на побережье морей - +29...+34 °С.

По информации Укргидрометцентра, 2 августа кратковременный дождь и гроза могут пройти только на Прикарпатье и Закарпатье, на остальной территории осадков не предвидится. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью - +13...+18 °С, в южной части - +17...+22 °С, в Карпатах - +10...+15 °С;

днем - +25...+30 °С, в южной части - +28...+33 °С, в Карпатах - +20...+25 °С.

В столице в пятницу осадков не ожидается, ветер - северо-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью - +14...+16 °С;

днем - +26...+28 °С.

Погода в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, август в Украине начнется с повышения температуры. 1 августа почти по всей стране температура повысится на градус-два, местами на юге и востоке разогреет до +30°...+33°. Однако на Прикарпатье все же стоит ждать дождей.

В то же время синоптики Укргидрометцентра сообщили, что погода в этом августе будет жарче, чем обычно, однако количество осадков ожидается в пределах нормы.

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