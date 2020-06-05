Погода на выходные: в Украину придет жара до +30° (карта)
Потеплеет по всей стране.
На выходных в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +14°, днем +27°. В воскресенье переменная облачность, +14°...+28°.
Сегодня в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)
Во Львове в субботу ливень, ночью +15°, днем +23°. В воскресенье также ожидаются осадки, +14°…+25°.
В Луцке в субботу ночью +16°, днем +23°, без осадков. В воскресенье ночью +16°, днем +27°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +14°...+27°. В воскресенье до +28°, переменная облачность.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +14°, днем +22°. В воскресенье +15°...+24°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +12°, днем +26°. В воскресенье +14°...+27°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +12°, днем +27°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +16°...+29°.
В Симферополе завтра без осадков, +18°...+30°. В воскресенье +15°...+30°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя на субботу небольшую облачность, температура ночью +15°, днем +24°. В воскресенье без осадков, температура до +27°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +11°, днем +28°. В воскресенье температура до +30°, без осадков.
В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +12°, днем +28°. В воскресенье +15°...+29°, солнечно.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +19°. В воскресенье переменная облачность, ночью +8°, днем +22°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +14°, днем +23°. В воскресенье ливень, ночью +13°, днем до +25°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +23°. В воскресенье температура до +26°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра без осадков, +22°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +13°…+23°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +15°, днем +22°. В воскресенье солнечно, температура до +24°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +24°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +18° …+28°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+25°... +14°
- Днепр+24°... +14°
- Донецк+23°... +12°
- Житомир+22°... +15°
- Запорожье+24°... +14°
- Ивано-Франковск+24°... +16°
- Киев+23°... +14°
- Кропивницкий+26°... +15°
- Луганск+24°... +14°
- Луцк+23°... +16°
- Львов+23°... +15°
- Николаев+23°... +16°
- Одесса+21°... +15°
- Полтава+21°... +14°
- Ровно+23°... +16°
- Симферополь+25°... +15°
- Сумы+20°... +14°
- Тернополь+24°... +15°
- Харьков+20°... +14°
- Херсон+26°... +15°
- Хмельницкий+24°... +15°
- Черкассы+24°... +13°
- Чернигов+21°... +15°
- Черновцы+26°... +16°