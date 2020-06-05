Погода на выходные: в Украину придет жара до +30° (карта)

Потеплеет по всей стране.

Иллюстрация / REUTERS

На выходных в Украине потеплеет, местами пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +14°, днем +27°. В воскресенье переменная облачность, +14°...+28°.

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Во Львове в субботу ливень, ночью +15°, днем +23°. В воскресенье также ожидаются осадки, +14°…+25°.

В Луцке в субботу ночью +16°, днем +23°, без осадков. В воскресенье ночью +16°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +14°...+27°. В воскресенье до +28°, переменная облачность.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +14°, днем +22°. В воскресенье +15°...+24°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +12°, днем +26°. В воскресенье +14°...+27°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 6 июня / УНИАН

Прогноз на 7 июня / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +12°, днем +27°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +16°...+29°.

В Симферополе завтра без осадков, +18°...+30°. В воскресенье +15°...+30°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу небольшую облачность, температура ночью +15°, днем +24°. В воскресенье без осадков, температура до +27°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +11°, днем +28°. В воскресенье температура до +30°, без осадков.

В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +12°, днем +28°. В воскресенье +15°...+29°, солнечно.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +19°. В воскресенье переменная облачность, ночью +8°, днем +22°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +14°, днем +23°. В воскресенье ливень, ночью +13°, днем до +25°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +23°. В воскресенье температура до +26°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра без осадков, +22°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +13°…+23°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +15°, днем +22°. В воскресенье солнечно, температура до +24°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +24°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +18° …+28°.

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