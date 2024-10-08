В то же время температуры, в частности в Киеве, будут еще более-менее приятными.

Украина оказалась под влиянием циклона, который вызвал дожди, но даже когда он отойдет с территории нашей страны, новый атмосферный фронт с запада принесет новые дожди. Об этом в комментарии УНИАН рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, отвечая на вопрос о том, как долго в Украине продлятся дожди, как они повлияют на температуру.

Она пояснила, что дожди в течение выходных и в понедельник вызвал циклон, который уже отходит в северо-восточном направлении:

"Большая часть Украины оказывается в его тыловой части. Соответственно, осадки постепенно будут прекращаться".

Сегодня днем, по данным Птухи, только по Сумской и Харьковской области кое-где еще может дождик. "Но большинство регионов - уже будет преобладать погода без осадков. И она удержится так без осадков до четверга включительно", - уточнила она.

В то же время уже с пятницы, отметила синоптик, ожидается новый атмосферный фронт с запада, который принесет новые дожди.

"Сначала - для западных регионов - это в пятницу. А в субботу уже и по правобережью Украины", - сказала она.

Какой будет температура - прогноз

Говоря о температурных показателях, эксперт пояснила, что поскольку мы в тыловой части циклона, ветер несколько изменился, он сейчас преобладает западный в большинстве областей, поэтому поступает более прохладная воздушная масса.

В то же время с сегодняшнего дня уже температурные показатели именно в дневные часы снова будут несколько повышаться. "Потому что этот циклон отходит и, соответственно, немного повысится атмосферное давление, будет влиять гребень антициклона с юга в середине недели", - отметила Птуха.

Так, рассказала она, температурные показатели в дневные часы сегодня будут +16°...+21°. А по северу и северо-востоку страны - немного прохладнее - за счет того, что там еще могут быть остаточные процессы от циклона, больше облачности. Там ожидается +12°...+17°.

"Но в среду и четверг и даже до пятницы сохранятся в большинстве регионов температурные показатели в пределах +17°...+24° в дневные часы. Немного прохладнее разве что в среду по северо-восточной части, там +14°...+19°. Но все равно для октября это достаточно комфортные показатели", - сказала эксперт.

Что касается ночных температур, то они уже "осенние": сегодня в западных областях +3°...+8°, в большинстве областей +13°...+16°. Со среды во многих областях ночная температура +4°...+11° и только побережье морей еще остается в пределах +12°...+16° в ночные часы.

Куда задует ветер - данные синоптикини

Стоит еще обратить внимание на ветер, говорит синоптик, ведь сегодня по северо-востоку будет отходить циклон.

"Тыловая часть. Это означает, что немного будет усиливаться, порывы ветра могут быть по северо-востоку нашей страны - 15-20 метров в секунду", - рассказала Птуха.

В дальнейшем ветер будет менять свое направление на юго-восточное и скорости его будут в пределах 5-12 метров в секунду.

Погода в Киеве - прогноз

Относительно погоды в столице на этой неделе эксперт рассказала, что сегодня, 8 октября, уже ожидается погода без осадков, которая продержится до пятницы.

"Днем и солнышко выглянет. Среда будет очень комфортной - около +20°. И четверг, в принципе, так же. В пятницу уже несколько заоблачно и к вечеру там уже может быть, ближе к ночи тот фронт поступит с запада", - сказала Птуха.

Так, отметила она, киевлян ждет несколько дней достаточно комфортной и относительно спокойной погоды.

Погода в Киеве - прогноз на 8 октября

Как сообщал УНИАН, 8 октября, погода в Киеве кардинально изменится: пасмурное небо и дождь заменит солнце и некоторое потепление.

Так, ночью в Киеве ожидается +10°, а днем воздух прогреется до +16°...+17°. День будет ясный и безоблачный, без осадков. Ветер изменит свое направление на западный, а его скорость будет 7-12 м/с.

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