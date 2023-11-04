По-особенному тяжелая ситуация будет в Одесской области.

Украинский гидрометеорологический центр объявил "желтый" и "оранжевый" уровень опасности в ряде областей Украины. Как извещается, опасные метеорологические явления будут фиксировать и в субботу, 4 ноября (центральных и южных областях – порывы ветра 15-20 м/с), и в воскресенье.

Ночью в воскресенье, 5 ноября, в Винницкой и Житомирской областях, днем на Закарпатье значительные дожди.

Также ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в западных и в северо-восточных областях порывы ветра 17-22 м/с (и уровень опасности, желтый).

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По-особенному тяжелая ситуация будет в Одесской области. Ожидаются порывы ветра 25-27 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

Погода в Украине - последние прогнозы

В воскресенье, 5 ноября, по данным Погода УНИАН, в Украине ожидается небольшая облачность. Дожди разной интенсивности продолжатся, а температура в большинстве областей останется без изменений.

В то же время в Киеве и области будет бушевать непогода, предупреждает Украинский гидрометеорологический центр. Возможны порывы ветра 17-22 м / с.

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что ряд регионов попадет в субботу в сухую воздушную массу, поэтому ожидается сильный ветер.

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