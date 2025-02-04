Температура в столице будет снижаться ночью, а днем будет не выше нуля градусов.

На этой неделе в Киеве будет преобладать сухая, но холодная погода. постепенно ночные морозы будут усиливаться. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"На нынешней неделе погоду Киевской области и г. Киева будет определять холодный воздух, поступающий из северных районов Европы", - говорят синоптики.

Благодаря этому ожидается изменение погодных процессов: если длительное время к нам распространялся теплый воздух с южных направлений, то теперь воздушные потоки изменятся на противоположные.

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"Будет преобладать поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ждем, только 4 февраля прогнозируем местами небольшой снег", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

В холодной воздушной массе температура воздуха будет очень зависеть от прояснений. За счет прояснений ожидаются более прохладные ночи. Температура постепенно снизится с -2° до -5°. В то же время днем температура будет оставаться стабильной - около нуля градусов.

Аномальное тепло в Киеве

Январь 2025 в Киеве оказался невероятно теплым. Согласно данным метеостанции, средняя температура воздуха в январе достигла 2,1°С, что повторило рекорд 2007 года. Этот показатель превышает климатическую норму на 5,3°С.

Синоптики сообщают, что в течение последних шести дней месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Количество осадков за месяц составило 25 мм, что составляет 68 % от климатической нормы.

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