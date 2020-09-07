В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +22°
В столице завтра похолодает.
Погода в Киеве 8 сентября будет дождливой, температура днем поднимется до +22°.
В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 7 сентября
Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +20°. Ветер западный и северо-западный, до 6,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:22, а зайдет в 19:28.
По народному прогнозу, 8 сентября - Адриана и Наталии, мучеников. Адриан толокно месит, Наталья блины печет. Утро в этот день холодное - к ранней и холодной зиме. В этот день нужно собирать рябину и калину. Хороший урожай рябины - к морозу.
Погода в Украине
Во вторник, 8 сентября, в Украине температура днем поднимется до +31°, местами пройдут дожди.
Текущая неделя в Украине начнется с жаркой погоды: 7 сентября во многих регионах температура поднимется до +30 градусов. Однако уже со вторника в большинстве регионов похолодает.
В понедельник, 7 августа, в страну вернется настоящая жара. Температура воздуха поднимется до +30 градусов и даже выше. Прохладно будет только в западных областях - там ожидается до +26 градусов.
- Винница+30°... +11°
- Днепр+31°... +15°
- Донецк+31°... +11°
- Житомир+30°... +11°
- Запорожье+32°... +18°
- Ивано-Франковск+25°... +10°
- Киев+31°... +12°
- Кропивницкий+30°... +13°
- Луганск+31°... +13°
- Луцк+20°... +9°
- Львов+18°... +7°
- Николаев+32°... +15°
- Одесса+26°... +17°
- Полтава+30°... +14°
- Ровно+22°... +8°
- Симферополь+26°... +15°
- Сумы+29°... +12°
- Тернополь+26°... +8°
- Харьков+30°... +12°
- Херсон+31°... +15°
- Хмельницкий+27°... +11°
- Черкассы+29°... +14°
- Чернигов+30°... +11°
- Черновцы+27°... +12°