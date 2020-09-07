В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +22°

17:00, 7 сентября 2020
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В столице завтра похолодает.

В Киеве завтра пройдет дождь / фото: ua.depositphotos.com
В Киеве завтра пройдет дождь / фото: ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 8 сентября будет дождливой, температура днем поднимется до +22°.

В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 7 сентября

Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +22°, вечером - до +20°. Ветер западный и северо-западный, до 6,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:22, а зайдет в 19:28.

По народному прогнозу, 8 сентября - Адриана и Наталии, мучеников. Адриан толокно месит, Наталья блины печет. Утро в этот день холодное - к ранней и холодной зиме. В этот день нужно собирать рябину и калину. Хороший урожай рябины - к морозу. 

Погода в Украине

Во вторник, 8 сентября, в Украине температура днем поднимется до +31°, местами пройдут дожди.

Текущая неделя в Украине начнется с жаркой погоды: 7 сентября во многих регионах температура поднимется до +30 градусов. Однако уже со вторника в большинстве регионов похолодает. 

В понедельник, 7 августа, в страну вернется настоящая жара. Температура воздуха поднимется до +30 градусов и даже выше. Прохладно будет только в западных областях - там ожидается до +26 градусов.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Киеве#дождь в Киеве
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