Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в ряде областей.

На среду, 7 февраля, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По данным синотиков, непогода охватит часть страны.

"7 февраля в Украине, кроме юга и юго-востока, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, на высокогорье Карпат ожидают порывы ветра 25-30 м/с. Из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода в Украине - прогноз на сегодня

7 февраля, по данным Укргидрометцентра, будет облачно с прояснениями.

Днем на западе и севере страны пройдут небольшие дожди. На остальной территории сохранится погода без осадков. Утром на северо-востоке страны местами ожидаются налипание мокрого снега, а на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме юга и юго-востока, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12° тепла, в южной части до 16°; в восточных, Сумской областях и в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.

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