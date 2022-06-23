По словам синоптика, завтра погоду в Украине одновременно будут определять циклон и антициклон.

Завтра, 24 июня, погоду в Украине одновременно будут определять циклон на Левобережье и антициклон в западных, северных и многих центральных областях.

"Погода пятницы в Украине будет интересной", - говорит синоптик Наталья Диденко.

Она пояснила, что на Левобережье циклон, центр которого расположился восточнее Украины, обусловит дожди, грозы и при грозах даже шквалистое усиление ветра.

"А вот в западных областях, северных и многих центральных антициклон по имени Frido вытеснит осадки и сделает завтра погоду солнечной, сухой", - рассказала синоптик.

По ее данным, ветер 24 июня будет северо-восточным, порывистым, местами даже со штормовыми порывами до 15-18 метров в секунду.

Воздух будет постепенно нагреваться, завтра, по ее прогнозу, в течение дня ожидается +24...+27 градусов. На Полтавщине, Сумщине, Харьковщине, в Кропивницком с районами, на Запорожье еще будет посвежее, местами +19...+23 градуса.

"Приятное летнее тепло в ближайшее время будет доминировать в Украине, сильная жара маловероятна", - резюмировала синоптик.

Как сообщал Погода УНИАН, еще несколько дней в Украине будет прохладно. Затем погода начнет стабилизироваться. На выходных столбики термометров уже будут показывать комфортные +24°...+26°, а дожди практически покинут территорию нашей страны. Новая неделя начнется уже с 30-градусной жары.

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