На пятницу, 5 июля, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, непогода ожидается в восьми областях.
"Днем 5 июля в большинстве районов Левобережья грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - сообщают синоптики.
I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:
- Сумская;
- Харьковская;
- Луганская;
- Донецкая;
- Полтавская;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Херсонская.
Погода 5 июля - прогноз по Украине
5 июля в Украине будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов Левобережья ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях днем составит +22°...+27°. На остальной территории столбики термометров покажут +28°...+33°, на востоке страны местами будет сильная жара +35°...+37°.
На Киевщине сегодня также будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области +22°...+27°, а в Киеве термометры покажут +24°...+26°.