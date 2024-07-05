В восьми областях объявлен І уровень опасности.

На пятницу, 5 июля, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, непогода ожидается в восьми областях.

"Днем 5 июля в большинстве районов Левобережья грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - сообщают синоптики.

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I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

Сумская;

Харьковская;

Луганская;

Донецкая;

Полтавская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Херсонская.

Погода 5 июля - прогноз по Украине

5 июля в Украине будет облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов Левобережья ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях днем составит +22°...+27°. На остальной территории столбики термометров покажут +28°...+33°, на востоке страны местами будет сильная жара +35°...+37°.

На Киевщине сегодня также будет облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области +22°...+27°, а в Киеве термометры покажут +24°...+26°.

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