Январь в Украине завершится "плюсами".

Последний день января в Украине будет с плюсовой температурой, но ближайшей ночью еще подморозит. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшей ночью ожидается в Украине -3...-8 градусов, завтра днем +2...+7 градусов", - рассказала она.

Благодаря антициклону осадков в Украине не будет, но начиная с северных областей станет больше облаков.

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В Киеве 31 января также будет сухо, хотя увеличится облачность. Ночью морозец подсушит воздух и землю, -2...-4 градуса, а днем в среду снова будет тепло, +3...+4 градуса.

В Украине ожидается смена погоды - что известно

До конца января в Украине сохранится погода без резких изменений, но в начале февраля начнутся осадки. Вместе с осадками в Украине ожидается и усиление ветра и некоторое потепление.

Так, по данным Укргидрометцентра, уже вечером 1 февраля пройдет мокрый снег, кое-где с дождем. Лишь на юге страны будет сухо. Осадки продолжатся и 2 февраля, а 3 числа поступят более активные атмосферные фронты, которые вызовут уже по всей территории Украины умеренный мокрый снег и дождь.

Температура ночью будет в пределах -3 ... +3, а днем - до +6, а 3 февраля в западных областях воздух вообще прогреется до +3...+9.

В дальнейшем, по словам синоптиков, погода может измениться, ведь зима продолжается.

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