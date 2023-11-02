Наталья Диденко предупреждает об осадках и усилении ветра в ряде областей.

В пятницу, 3 ноября, в Украине ожидается неоднородная погода: кое-где будут дожди и сильный ветер. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"Дожди пройдут на юге (кроме Одесской области), на востоке, плюс Запорожье, Днепр с районами и восточные районы Полтавщины", - рассказала она и добавила, что на остальной территории Украины осадков не предвидится.

В западных областях, по словам синоптика, будет теплее всего, +14...+19 градусов, на юге и на Луганщине воздух прогреется до +14...+17 градусов, а на остальной территории ожидается +11...+14 градусов.

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"А вот полоса Сумщина-Харьковщина-Полтавщина-Днепр-Кропивницкий вплоть до Запорожья попадет в холодный воздух, днем не выше +9...+11 градусов", - отметила Наталья Диденко.

Также она предупредила, что в западных областях ожидается сильный ветер до штормовых порывов. На остальной территории ветер будет более умеренным, однако порой порывистым.

В Киеве, по прогнозу синоптика, 3 ноября ожидается сухая ветреная умеренно теплая погода с температурой воздуха +12...+14 градусов.

На юге Украины на три дня объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. По данным синоптиков, вероятность возникновения лесных пожаров существует в трех областях: Одесской, Николаевской и Херсонской.

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