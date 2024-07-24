Повышенный уровень опасности объявлен в ряде обалстей Украины на 25 июля.

На четверг, 25 июля, во многих областях Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах.

"В течение 25 июля в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Видео дня

Из-за непогоды в указанных областях объявили І уровень опасности, желтый.

Непогода в Украине - прогноз на 24 июля

Напомним, на сегодня, 24 июля, в ряде областей Украины также объявлено штормовое предупреждение. В частности, І уровень опасности объявлен в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Здесь, по данным синоптиков, ожидаются грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В целом 24 июля в западных регионах прогнозируется переменная облачность. В дневное время возможны умеренные дожди и грозы, а в отдельных местностях - град и шквалы. В Закарпатской области и в Карпатах местами ожидаются значительные дожди. Дневная температура будет колебаться от +22° до +27°, в Карпатах - от +16° до +21°.

На остальной территории Украины сегодня предполагается переменная облачность без осадков, за исключением Житомирской и Винницкой областей, где днем возможны кратковременные дожди. Температура составит +25°...+30°, а на юге страны - от +29° до +34°. Ветер будет преимущественно северо-восточным, со скоростью 3-8 м/с.

Вас также могут заинтересовать новости: