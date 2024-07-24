В восьми областях Украины объявили штормовое предупреждение (список)

Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильных порывах ветра.

На 24 июля в ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"24 июля днем в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

І уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

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Волынская;

Ривненская;

Львовская;

Тернопольская;

Хмельницкая;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Погода 24 июля - прогноз по Украине

24 июля в западных областях будет облачно с прояснениями. Днем ожидаются умеренные дожди, грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На Закарпатье и в Карпатах местами осадки будут значительными. Температура днем будет в пределах +22°...+27°, в Карпатах столбики термометров покажут +16°...+21°.

На остальной территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков, лишь днем на Житомирщине и Винницкой области местами пройдет кратковременный дождь. Днем будет +25°...+30°, в южной части разогреет до +29°...+34°. Ветер в Украине будет преобладать северо-восточный, а его скорость составит 3-8 м/с.

На Киевщине 24 июля будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура по области +25°...+30°, а в Киеве будет +26°...+28°.

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