На 24 и 25 декабря в Украине объявлен І уровень опасности.

В Украине на 24 и 25 декабря объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в Украине ожидается туман. В частности, 24 декабря до конца дня он будет по всей стране, кроме западных и большинства южных областей.

Также, по прогнозу Укргидрометцентра, ночью и утром 25 декабря туман ожидается в северной части. Видимость будет снижаться до 200-500 метров.

Видео дня

Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, говорят синоптики. Объявлен І уровень опасности.

Погода на неделю - прогноз по Украине

24 декабря в большинстве западных, северных и Винницкой областях пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Столбики термометров покажут 0°...+5°, на юге страны будет +5°...+10°, а в Крыму воздух прогреется до +14°.

25 декабря в западных и северных регионах местами ожидается небольшой мокрый снег, в Карпатах - умеренный снег, на юге пройдет дождь. 26 декабря осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут по всей Украине, за исключением северных и большинства западных областей. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от -3° до +4°, на юге - от +1° до +7°, а в Крыму 25 декабря днем будет +7...+12°.

Ветер будет преобладать восточный и северо-восточный, 5-12 м/с. Сегодня днем на Закарпатье и в Карпатах, а также в течение следующих двух дней в южных, восточных и центральных областях ожидаются местами порывы до 15-20 м/с.

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