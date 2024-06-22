В ряде областей останется жаркая погода с температурой +30...+34.

В воскресенье, 23 июня, погода в Украине немного изменится. Кое-где пройдут дожди и грозы, а также снизится температура. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"Воскресенье будет ощутимо свежее на западе и севере Украины - дневная температура воздуха снизится до +24...+27 градусов", - сообщила она.

Однако на остальной территории Украины, по данным синоптика, завтра ожидается жара до +30...+34 градусов.

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"Кратковременные дожди и грозы пройдут периодически в западных, северных, центральных областях. К вечеру воскресенья осадки дойдут также до Харьковщины", - рассказала она.

На юге и большую часть суток 23-го июня в восточных областях будет сухо, солнечно и жарко.

В Киеве 23-го июня также пройдут периодически дождь и гроза, при грозе возможны ливень и шквал. Температура воздуха в столице снизится до более комфортных +24...+25 градусов.

"На неделе температура воздуха в Украине в целом будет комфортной, даже на востоке и юге сильная жара маловероятна", - резюмировала Наталья Диденко.

Погода в Киеве - в столицу идет похолодание

На выходных в Киеве будет царить летняя погода, однако с началом новой недели ожидается некоторое похолодание. Температура в столице, по данным Укргидрометцентра, снизится сразу на 4-5 градусов до +22°...+24°. Вместе со снижением температуры в Киеве усилится ветер.

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