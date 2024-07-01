Завтра, 2 июля, погода ухудшится не только на западе Украины.

На вторник, 2 июля, в ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"2 июля в западных и Житомирской областях грозы, днем местами град, шквалы 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Также, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях пройдут значительные дожди.

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Из-за непогоды в указанных областях объявили I уровень опасности, желтый.

Погода 2 июня - прогноз синоптика

Сегодня на западе Украины также ожидаются грозы, град и шквалы. По словам синоптика Игоря Кибальчича, 2 июня неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами на западе сохранится, а вечером грозы также ожидаются в Киевской и Черниговской областях.

На остальной территории страны во вторник будет жарко и сухо. Температура воздуха ночью по всей стране будет в пределах +17...+22 °С. Днем в западной части температура снизится до комфортных до +20...+25 градусов, на севере столбики термометров покажут +29...+34 °С, а в центральной части, на юге и востоке страны раскалит до +33...+38 °С.

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