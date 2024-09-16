В ряде областей ожидаются сильные порывы ветра.

В ряде областей Украины на 16 сентября объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Непогода, по данным синоптиков, будет бушевать до конца суток.

"До конца суток 16 сентября в центральных, южных, восточных, Тернопольской и Хмельницкой областях порывы ветра 15-20 м/с

Видео дня

Из-за этого в указанных областях объявили I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине - прогноз на неделю

На этой неделе в Украине ожидается теплая, преимущественно сухая и малооблачная погода. Об этом информирует синоптик Игорь Кибальчич.

Согласно его прогнозу, в ближайшие дни погода в стране будет под влиянием антициклонов.

В течение первой половины недели восточноевропейский антициклон принесет аномально теплую, местами даже жаркую погоду.

Во второй части недели на Украину начнет влиять гребень скандинавского антициклона, что приведет к снижению температуры на 3-6 градусов, но осадков по-прежнему не ожидается. Только в некоторых районах на юге, а также на западе в начале недели возможны незначительные дожди с возможными грозами.

Вас также могут заинтересовать новости: