На среду, 12 июня, в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.
"12 июня в большинстве областей грозы, в северных, Винницкой и Черкасской областях значительные дожди", - говорится в предупреждении.
Также днем в центральных, южных и восточных областях местами град и шквалы 15-20 м/с.
Из-за непогоды по всей Украине объявили I уровень опасности, желтый.
Непогода в Украине - синоптик предупреждает об опасных и стихийных явлениях
На этой неделе в Украине ожидаются дожди и умеренное тепло, а на юге - жаркая погода.
"Местами не исключены эпизоды опасных и стихийных явлений погоды", - сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
Он пояснил, что Украина будет находиться под влиянием пониженного атмосферного давления с преобладанием нестабильных воздушных масс и различных атмосферных фронтов.
"Как следствие, практически ежедневно будут отмечаться дожди в сопровождении гроз, местами не исключены опасные явления погоды, такие как град и шквалистое усиление ветра", - сказал синоптик.
По его данным, больше всего дождей следует ожидать в западных и северных областях, где местами может выпасть 1-2 месячных нормы осадков. Традиционно сухую и жаркую погоду прогнозируют в юго-восточной части Украины.