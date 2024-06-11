На 12 июня в Украине объявили желтый уровень опасности.

На среду, 12 июня, в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"12 июня в большинстве областей грозы, в северных, Винницкой и Черкасской областях значительные дожди", - говорится в предупреждении.

Также днем в центральных, южных и восточных областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

Видео дня

Из-за непогоды по всей Украине объявили I уровень опасности, желтый.

Непогода в Украине - синоптик предупреждает об опасных и стихийных явлениях

На этой неделе в Украине ожидаются дожди и умеренное тепло, а на юге - жаркая погода.

"Местами не исключены эпизоды опасных и стихийных явлений погоды", - сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Он пояснил, что Украина будет находиться под влиянием пониженного атмосферного давления с преобладанием нестабильных воздушных масс и различных атмосферных фронтов.

"Как следствие, практически ежедневно будут отмечаться дожди в сопровождении гроз, местами не исключены опасные явления погоды, такие как град и шквалистое усиление ветра", - сказал синоптик.

По его данным, больше всего дождей следует ожидать в западных и северных областях, где местами может выпасть 1-2 месячных нормы осадков. Традиционно сухую и жаркую погоду прогнозируют в юго-восточной части Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: