Синоптики прогнозируют гололед, налипание мокрого снега и гололедицу.

В Украине на сегодня, 11 декабря, объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Синоптики предупреждают о гололеде, гололедице и налипании мокрого снега в ряде областей.

"В течение суток 11 декабря в западных, северных и Винницкой областях гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении синоптиков.

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Из-за непогоды в указанных областях объявили І уровень опасности, желтый.

Погода 11 декабря - прогноз по Украине

В среду, 11 декабря, в Украине будет облачно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В южной и юго-восточной частях днем ожидается небольшой дождь. Столбики термометров здесь покажут +4°...+9°, а в Крыму в течение суток ожидается от +6° до +11°.

На остальной территории ожидается небольшой, а в центральных, Киевской и Харьковской областях умеренный мокрый снег и дождь. В западных, северных и Винницкой областях будет гололед, налипание мокрого снега, а на дорогах образуется гололедица. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

Ветер в Украине преимущественно северо-восточный с переходом на северо-западный, а его скорость составит 7-12 м/с.

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