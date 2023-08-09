На четверг, 10 августа, в ряде областей Украины объявлен І уровень опасности.

На четверг, 10 августа, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ряде областей ожидаются грозы.

"Днем 10 августа в восточных, юго-восточных и Полтавской областях грозы", - говорится в предупреждении.

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Как отмечается, из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода 10 августа-прогноз синоптика

Об ухудшение погоды 10 августа предупреждает и известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в четверг на западе Украины, а во второй половине дня и вечером на Левобережье ожидаются грозовые дожди. Также при грозах есть вероятность шквалов и града, говорит синоптик.

Тепло, по ее данным, распределится неравномерно. На западе Украины будет только +20...+23 градуса, в то же время на востоке воздух прогреется до +30...+34 градусов. В южных областях также будет жарко, +28...+33 градуса, на севере ожидается комфортная температура в пределах +24...+27 градусов, а в центральных областях ожидается от +24 до +30.

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, осадки маловероятны, а максимальная температура воздуха ожидается на уровне +25 градусов.

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