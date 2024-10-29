Эксперт по погоде советует подготовить пуховики.

Уже на этой неделе в Украине ожидается похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, снижение температуры ожидается 2-3 ноября:

"Ощутимое похолодание придет со 2-3-го ноября, с ближайших субботы-воскресенья. Подготовьте пуховики..."

Сегодня же, по ее прогнозу, украинцев еще ждет довольно теплая погода с температурой +10...+16 градусов, только на Волыни, Ривненщине, Черниговщине и Сумщине местами будет несколько свежее, +9...+11 градусов.

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Похолодание в Украине - прогноз

О том, что в начале ноября погода в Украине изменится, говорит и синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В комментарии Погода УНИАН она сообщила, что сейчас сохраняется достаточно стабильная и комфортная погода для завершения октября, а уже с 1 ноября возможно незначительное похолодание в восточных областях. Ночная температура там может снизиться до 2 градусов мороза, хотя дневная останется в привычных пределах, +8...+14, а на юге - до +17...+18 градусов.

Также она отметила, что на этой неделе осадков ожидается немного. Сегодня будет сухо, лишь в западных регионах возможен небольшой дождь днем. 30 октября в западных областях, а 31-го в большинстве регионов Украины, кроме южных областей, возможен кратковременный дождь. На 1 ноября осадков не ожидается, а 2 ноября ночью на западе и севере и днем уже по Украине прогнозируются дожди.

На следующей неделе, по ее словам, ожидается постепенное снижение температуры, а в северо-восточных областях может появиться смешанный тип осадков.

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