Укргидрометцентр говорит, что дожди будут небольшими и кратковременными, местами - грозы.

На этой неделе местами в Украине ожидаются небольшие кратковременные дожди. В большинстве областей температура останется без существенных изменений. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В ближайшие трое суток, по данным синоптиков, будет без осадков. Лишь в Крыму, 25-26 сентября и в западных областях, а в четверг также на Житомирщине, Киевщине и Винницкой области местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет преобладать юго-восточный, 5-12 м/с.

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Температура ночью будет опускаться до +7°...+14°, в южной части - до +17°. Днем столбики термометров покажут +20°...+27°. В Карпатах ночью +4°...+19°, днем +15°...+19°.

В Украину идет похолодание - что известно

В эти выходные в Украине ожидается смена синоптических процессов, сообщает Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Она отметила, что погодные условия в разных регионах страны могут несколько отличаться. Западные области уже со среды почувствуют снижение температуры и дожди, тогда как большинство территории Украины будет оставаться теплой. Ночные температуры будут колебаться от +7° до +17°, дневные - от +20° до +27°, а в Карпатах прохладнее - от +4° до +19°.

Атмосферные фронты принесут дожди на запад, но другие регионы будут оставаться под влиянием антициклона, обеспечивая сухую погоду.

Птуха отметила, что теплая погода продержится до субботы, после чего фронт с северо-запада принесет снижение температуры, в частности на Киевщине. В последние дни сентября температура там снизится до +15°...+20°.

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