Завтра в Украине осадков не прогнозируется.

Погода в Украине 25 октября ожидается сухой, с морозами и туманом в некоторых регионах.

Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, в понедельник будет без осадков, переменный ветер 3-8 м/сек.

Ночью и утром жители западных областей Украины местами будут наблюдать туман.

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"Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 0-5° мороза, на остальной территории 0-5° тепла. Днем 6-11°, на Закарпатье и Прикарпатье до 13° тепла", - говорится в сообщении.

В Киевской области завтра осадков также не ожидается, температура воздуха ночью составит 0-5 градусов мороза, а днем прогреется до 6-11 градусов тепла.

Погода в Киеве 25 октября ожидается такая: 0-2 градуса мороза ночью и 7-9 градусов тепла днем.

Как сообщал УНИАН, народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в конце октября - 26-27 числа, ожидается очень холодная погода температура упадет до 0 градусов, начнутся дожди.

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Автор: Александр Топчий