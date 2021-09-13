Осадки и резкое изменения погоды ожидается во второй половине месяца.

Октябрь в этом году будет холодным и дождливым, однако он принесет в Украину продолжительное "бабье" лето.

Об этом "Сегодня" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

"Холодный, но сухой октябрь порадует продолжительным бабьим летом в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами", – говорит синоптик.

По его прогнозу, октябрь начнется холодами, а с 4-5 числа начнутся дожди. Затем потеплеет и к середине месяца температура достигнет +20 градусов, будет сухо и солнечно.

Однако, Леонид Горбань прогнозирует резкое изменения погоды после 14 октября.

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"Температура упадет более чем на 10 градусов, до +6°...+8° днем, налетят холодные дожди, к 20 октября на севере и востоке страны могут быть ночные заморозки. Глубокая осень придет после 25 октября, когда прорвавшийся с севера циклон принесет кратковременные, но ощутимые морозы – две-три ночи может быть до -7°. Осадков в эти дни не ожидается. К концу месяца снова потеплеет до +8°...+10° днем, но ненадолго: уже дышит холодом ноябрь", – сказал Горбань.

Напомним, октябрь в этом году может быть более холодным, чем ноябрь и декабрь, и уже во второй половине осеннего месяца в Украине может выпасть первый снег.

"Октябрь в Украине начал иметь процессы предзимья: в нем может быть даже холоднее, чем потом в ноябре и декабре. В последние годы это просматривается. Так что в этом году, если вторая половина октября ознаменуется отрицательными температурами, мы увидим снег с дождем, может образоваться снежный покров", – рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

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Автор: Екатерина Лиманская