На смену похолоданию вскоре придет относительно теплая погода.

В Киеве и в целом по Украине сегодня, 24 октября, начинается анонсированное похолодание, однако вскоре ему на смену снова придет потепление.

Об этом в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

"Диаграмма киевская прогностическая. Начинается с воскресенья, 24-го октября. Несколько дней - холодно, до "минусов" ночью. С середины следующей недели, ориентировочно с 28-го октября, придет потепление. Цифры синие - ночь, красные - день", - написала она. И уточнила, что подобный прогноз актуален и для других регионов Украины.

Судя по прогнозу, уже через несколько дней воздух в Украине будет прогреваться до 16 градусов в дневную пору и 9-10 - ночью.

"Такая, или примерно такая, тенденция на следующую неделю готовится атмосферой преимущественно для всей Украины. Уточнение - за мной. На какие-то существенные дожди не рассчитывайте", - отметила Диденко.

Ранее стало известно, что после непродолжительного, но интенсивного потепления в Украину возвращается холодная погода. Уже в эти выходные погода резко испортится, кое-где пройдут дожди, а ночью температура снова начнет опускаться до "минусовых" значений.

Несмотря на это ночь на 22 октября в Киеве стала самой теплой за 141 год наблюдений. Минимальная температура не опустилась ниже + 12 градусов, что на 1 градус теплее, чем это было в 1889 году.

Автор: Юрий Годован