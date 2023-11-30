В службе также рассказали о том, как нужно управлять авто, если все же выехали в дорогу в непогоду.

Пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий рассказал, что должны иметь с собой водители, учитывая возможность попасть в снежную ловушку.

В эфире телемарафона, говоря о непогоде, которая бушевала на днях в Украине, он отметил, что не стоит пренебрегать предупреждениями спасателей и синоптиков. Кроме того, Хорунжий отметил необходимость вовремя менять летнюю резину на зимнюю.

Пресс-офицер отметил, что правилом для вождения в такую погоду, если уже выехал на дорогу, является плавность. "Во-первых, надо проверить тормозную систему автомобиля и свет в автомобиле. И соответственно, двигаться плавно. Резких движений и резких нажатий на педаль тормоза не нужно делать. Потому что автомобиль в итоге может подвинуться и создать аварийную ситуацию", - пояснил он.

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На вопрос о том, что нужно иметь в машине, чтобы, ожидая помощи, пережить ситуацию, когда все же попал в снежную ловушку, Хорунжий отметил, что первое - это запас горючего.

"От горючего будет зависеть и обогрев автомобиля, его работа. И человек, когда определенное время будет ждать помощи, - он всегда может обогреться, если в автомобиле есть горючее, работает печка", - сказал он.

Кроме того, заметил пресс-офицер, если в одном месте застряли несколько автомобилей, то люди могут пересесть в один из них: там будет теплее и будет экономиться топливо.

"Что еще нужно: конечно, запас лекарств. Определенный запас под каждого человека, под свои нужды. Вода, некое калорийное питание. Пусть это будут какие-то консервы, пусть это будет какой-то сухпай. Но он может быть в машине для того, чтобы переждать и получить потом помощь", - сказал Хорунжий.

Также, напомнил он, нужно иметь заряженный телефон, павербанки, теплые вещи и буксировочный трос.

Непогода в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, 26 ноября с территории Одесской области началась непогода в Украине. В результате, в частности сложилась сложная ситуация с транспортной логистикой.

Так, 27 ноября из-за непогоды в Украине на 14 автодорогах было перекрыто движение транспорта. В частности, самая сложная ситуация тогда сложилась на севере и юге Одесской области. Там снежные переметы достигали полутора метров.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что 1 декабря в Украину снова придет очередной циклон: увеличится облачность, пройдут снег (запад, север) и дождь, кое-где будет налипание мокрого снега и гололедица.

В то же время сильный ветер юго-западного направления будет только в южной части и на востоке Украины. На крайнем юге, по словам Диденко, существенные осадки маловероятны.

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