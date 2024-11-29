Прогноз погоды в Украине на 30 ноября и 1 декабря.

Выходные в Украине будут со спокойной погодой, без осадков и с комфортной температурой. Об этом на портале "Метеопрог" сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

Он пояснил, что над большинством европейских стран будет развиваться большой и малоподвижный антициклон. Благодаря ему в Украине прогнозируется погода без существенных осадков и только в субботу под влиянием фрагмента теплого фронта в западных и южных областях пройдут местами дожди с мокрым снегом.

"Температурный фон ожидается в пределах климатической нормы без резких колебаний. Кроме того, есть вероятность возникновения туманов по всей стране, местами с отложением изморози", - спрогнозировал Кибальчич.

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Погода 30 ноября

В западных областях ночью и утром местами ожидается мокрый снег с дождем и моросью. Днем без существенных осадков. Местами возможен туман. Ночью -2...+3 °С, днем 0...+5 °С.

В северных областях ночью местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем, днем без существенных осадков. Местами возможен туман. Ночью -4...+1 °С, днем -2...+3 °С.

В центральных областях ожидается облачная погода, но без существенных осадков. Местами также возможен туман. Температура ночью -4...+1 °С, днем +1...+6 °С.

На юге будет облачно, сухо, местами возможен туман. Ночью будет +3...+8 °С, а днем воздух прогреется до +6...+11 °С.

На востоке Украины также будет облачно и сухо. Ночью 0...-5 °С, днем -3...+2 °С.

Погода 1 декабря

В начале зимы в западных областях ожидается облачная погода, без существенных осадков. Местами возможен туман и изморозь. Ночью -3...+2 °С, днем +2...+7 °С.

На севере Украины 1 декабря будет сухо, только местами возможен туман. Ночью -3...+2 °С, днем 0...+5 °С.

В центральной части осадков не предвидится. Местами возможен туман, изморозь. Температура воздуха ночью -3...+2 °С, днем +1...+6 °С.

На юге Украины также будет сухо. Ночью -1...+4 °С, а днем +3...+8 °С.

В восточных областях сохранится облачная погода без осадков. Ночью температура составит -3...+2 °С, днем 0...+5 °С.

Погода в декабре - прогноз на месяц

В этом году в декабре в Украине ожидается погода, соответствующая климатической норме.

По прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в течение месяца будет колебаться от -4° до +2°, что является типичным показателем для этого периода.

Месячное количество осадков составит от 34 до 78 мм, а в горных регионах местами - от 81 до 105 мм, что также соответствует среднестатистическим значениям.

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