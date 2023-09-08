Синоптик Игорь Кибальчич обещает нам прохладную и сухую погоду по всей стране.

На выходных, 9 и 10 сентября, в Украине ожидается прохладная и сухая погода, а на севере страны вероятны первые заморозки. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Синоптик пояснил, что в ближайшие дни погодные условия в нашей стране будут формироваться под влиянием антициклона Patricia, который придет к нам с севера Европы. Он будет способствовать проникновению арктической воздушной массы в южные широты, поэтому температурный фон в Украине снизится на несколько градусов. И если днем за счет малооблачного неба прогрев воздуха окажется достаточно заметным, говорит синоптик, то в ночное время столбики термометров практически во всех регионах за исключением юга, опустятся ниже +10 °С.

"А в Черниговской, Киевской и Житомирской областях 10 сентября возможны первые заморозки на поверхности почвы, особенно в низинах, балках, оврагах, вдоль рек и по берегам небольших водоемов", - предупреждает синоптик.

Погода 9 сентября

В субботу, по данным синоптика, в западных областях будет сухо и малооблачно. Ночью и утром местами туманы. Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, днем +21 ... +26 °С. В Карпатах ночью +4. ..+9 °С, днем +13...+18 °С.

В северных областях ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +7...+12 °С, днем +16 ... +21 °С.

В центральных областях также будет переменная облачность. Температура воздуха ночью опустится до +8...+13 °С, днем +18... +23 °С.

В южной части страны и в Крыму малооблачно, без осадков. "Ветер северный, 7-12 м/с, в Приазовье днем отдельные порывы, 15-17 м/с", - отмечает синоптик. Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, в дневные часы +23...+28 °С.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. "На Луганщине ночью и утром местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с", - предупреждает Игорь Кибальчич. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, днем +15 ... +20 °С.

Погода 10 сентября

В западных регионах малооблачно, без осадков. Ночью и утром местами ожидаются туманы. Температура воздуха ночью составит +3...+8 °С, на Прикарпатье и Закарпатье +7...+12 °С. Днем воздух прогреется до +22 ... +27 °С.

В северных областях ожидается солнечная и сухая погода. "Температура воздуха ночью опустится до +2...+7 °С, в Черниговской и Киевской областях на поверхности почвы местами возможны заморозки до -3 °С. Днем максимальная температура в регионе составит +18 ... +23 °С", - прогнозирует синоптик.

В центральных областях также ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +3...+8 °С, днем воздух прогреется до +18 ... +23 °С.

В южных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, в Крыму и Одесской области до +13 °С. Днем +19 ... +24 °С.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +4...+9 °С, днем +17...+22 °С.

Когда в Украину придут дожди-прогноз

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, на следующей неделе в Украину вернутся осадки. Она говорит, что атмосферный вронт принесет нам дожди 13-15 сентября.

Вас также могут заинтересовать новости: