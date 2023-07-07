Ожидается, что температура местами снизится до +18...+22 градусов.

На выходных, 8 и 9 июля, жара наконец отступит ожидается довольно комфортная погода. А на следующей неделе в некоторых областях ожидается кратковременное похолодание. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.

Так, по прогнозу синоптика, температура воздуха в течение 8-9 июля в большинстве областей Украины составит превосходные +23...+28 градусов.

"Только завтра, в субботу, еще задержатся +30...+32 градуса кое-где на востоке и юго-востоке", - добавила специалист.

Видео дня

8 июля дожди с грозами, по ее словам, ожидаются на Левобережье Украины, а 9 июля в большинстве областей будет сухо, только на востоке и в Крыму пройдут локальные грозовые дожди.

"Важный нюанс! На выходных порывы северного ветра могут достигать штормовых значений", - отметила она.

В Киеве суббота и воскресенье ожидаются преимущественно солнечными, с комфортной температурой воздуха +23...+26 градусов. Лишь ближайшей ночью есть вероятность кратковременного дождя с грозой

"На следующей неделе жара явно не в любимчиках в атмосферы, а во вторник на севере, на северо-западе и в центральных областях вообще "ударят" холода, ожидается там 11 июля, страшно сказать, +18...+22 градуса! Но это недолго", - рассказала синоптик.

На сегодня, 7 июля, почти по всей Украине объявили и уровень опасности. По данным синоптиков, повсеместно, кроме восточных областей и Крыма, ожидаются грозы. Также в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях в отдельных районах прогнозируют град и шквалы.

Вас также могут заинтересовать новости: