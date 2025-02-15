Осадки постепенно будут прекращаться.

На выходных по всей Украине ожидается новая волна похолодания. Об этом на "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, холод придет к нам с севера Европы.

Самые низкие показатели, по его прогнозу, ожидаются на севере, где температура ночью будет опускаться до -16°, а также на востоке страны.

"На фоне снижения температуры воздуха пройдут осадки преимущественно в виде снега, в южных и местами центральных областях с дождем", - прогнозирует эксперт.

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Ветер сегодня будет порывистый. На дорогах ожидается гололедица и снежный накат, поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательнее.

Погода 15 февраля

В западных областях без существенных осадков. На дорогах гололедица, снежный накат. Днем будет -2...-7 °С, на Закарпатье -2...+3 °С.

В северной части также без существенных осадков. На дорогах будет скользко. Скорость ветра 7 - 12 м/с. Температура днем -1...-6 °С.

Днем в Днепропетровской и Полтавской областях пройдет небольшой снег. В остальных центральных областях без существенных осадков. Ветер 7 - 12 м/с, утром и днем местами порывы 15 - 20 м/с. Столбики термометров в течение суток покажут -3...+2 °С.

В южной части страны ожидается дождь с переходом в мокрый снег. В Приазовье и Крыму местами значительные осадки. В отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололедица на дорогах. Ветер будет 7 - 12 м/с, днем местами порывы 15 - 20 м/с. Температура -3...+2 °С.

На востоке Украины пройдет снег, мокрый снег, на Донбассе с дождем. Местами налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах гололедица, снежный накат. Ветер будет 7 - 12 м/с с порывами до 15 - 17 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3...+2 °С.

Погода 16 февраля

В воскресенье в западных областях возможен небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер будет 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11 °С, в Карпатах до -15 °С. Днем -1...-6 °С, а на Закарпатье 0...+2 °С.

В северных областях Украины местами будет наблюдаться небольшой снег. Ветер северо-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью здесь опустится до -11...-16 °С, а днем будет колебаться в пределах -3...-8 °С.

В центральной части Украины ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ночью будет -7...-12 °С, днем -1...-6 °С.

На юге 16 февраля будет сухо и прохладно. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -4...-9 °С, а днем -4...+1 °С.

На востоке страны также будет без осадков. На дорогах гололедица. Ветер до 7 - 12 м/с. Ночью похолодает до -10...-15 °С, а днем будет -4...-9 °С.

Похолодание в Украине

О том, что уже сегодня в Украине снова похолодает, говорит и синоптик Наталья Диденко. Из-за этого на дорогах появится опасная гололедица.

"С 15-16 февраля снова ожидается похолодание, возобновятся морозы", - сказала она.

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