Вчера вечером в Украине наблюдали сияние красного цвета.

Вечером 5 ноября в Украине наблюдали полярное сияние. О вспышках на небе сообщали жители Киева, Львова, Одессы, Чернигова и других городов. Причиной этого явления стал геомагнитный шторм. Стабилизация ситуации ожидается уже сегодня, 6 ноября. Об этом сообщает Главный Центр специального контроля (ГЦСК).

Как сообщается, 5 ноября средствами ГЦСК зафиксирован геомагнитный шторм, начавшийся около 12:01 (по киевскому времени) и достигший максимального уровня G3 Кр7 около 20:40.

"Мощная геомагнитная буря связана с бомбардировкой нашей планеты выбросом корональной массы, произошедшим на Солнце несколько дней назад. Это вызвало полярное сияние, которое наблюдали в Украине и во многих странах Северного полушария", - сообщили в ведомстве.

Видео дня

Специалисты объяснили, что свечение верхних слоев атмосферы планеты возникает вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Полярные сияния обычно наблюдаются в высоких широтах обоих полушарий вокруг магнитных полюсов Земли.

"Такая геомагнитная буря может привести к проблемам с контролем напряжения, некоторые системы защиты ошибочно отключат основные активы от сети", - предупредили в ГЦСК.

"Ожидается, что в течение дня геомагнитная обстановка должна прийти в норму", - говорится в сообщении.

Аврора в Украине - что известно

В воскресенье вечером, 5 ноября, северное сияние в Украине видели в ряде областей. По словам астронома Владимира Кажанова, это явление природы будет повторяться в будущем, но спрогнозировать точное время и дату этого сложно.

Отметим, что в текущем году украинцы уже имели возможность наблюдать полярное сияние. Его зафиксировали в конце сентября.

Вас также могут заинтересовать новости: