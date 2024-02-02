Люди спасаются в фонтанах и реках, в стране объявлен красный уровень опасности.

Аргентинцы массово ищут тень и пытаются освежиться в фонтанах из-за адской жары, которая охватила страну. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, температура в Аргентине поднимается до невыносимых +40 градусов.

"Все тает, все тает. Внутри страны дела обстоят сложнее. Здесь, по крайней мере, есть река и немного воздуха. Там - это ад", - сказал агентству житель Буэнос-Айреса.

Видео дня

В Аргентине проживает около 45 миллионов человек, и она является важным производителем сои, кукурузы и пшеницы.

Сотни людей собираются у рек и обливаются водой, чтобы справиться с жарой, поскольку по всей стране объявлен красный уровень опасности из-за высоких температур.

"Даже кондиционера недостаточно. Тепло распространяется с крыши по дому, там просто невозможно оставаться. Поэтому лучше всего сбежать и поискать такое место у реки, чтобы хорошо провести время с семьей", - говорят местные жители.

Экстремальная жара в Австралии

В конце января невыносимая жара охватила и Австралию. Температура в некоторых районах страны поднималась до +42°...+47°. Такая погода усиливает риск новых масштабных лесных пожаров, как были в 2019-2020 годах. Тогда для Австралии было так называемое "черно лето", когда лесные пожары унесли жизни 33 человек, 3 миллиардов животных и триллионов беспозвоночных.

Вас также могут заинтересовать новости: