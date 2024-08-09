Первыми повышение температуры почувствуют жители западных и юго-западных областей.

Повышение температуры в Украине ожидается с 15 августа. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Жара усилится с 15-го августа, начиная с западных областей и юго-запада", - сообщила эксперт по погоде.

Далее, по ее данным, жаркая погода распространится на большую часть Украины.

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"Ко Дню Независимости Украины все стабилизируется, выровняется, будет комфортно тепло и солнечно", - рассказала Наталья Диденко.

Что касается погоды на выходных, то в субботу в Украине будет дождливо на Волыни, Ровенщине, а также на севере и местами в центральной части Украины. Осадки дойдут до Одесской и Николаевской областей. Кое-где будут грозы. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

В воскресенье осадки, по прогнозу Наталки Диденко, утром ожидаются на Киевщине и Полтавщине. На остальной территории будет сухо.

"Температура воздуха 10-11 августа в большинстве областей Украины ожидается +24...+29, на юге +28...+32 градуса", - спрогнозировала синоптик.

В Киеве на выходных временами пройдут локальные дожди, возможны грозы.

"Но и солнца будет достаточно", - добавляет Наталка Диденко. Температура воздуха будет колебаться около +26 градусов.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что 14 августа основной "язык" жары вывернется на Польшу, а вот уже 18 числа жары хватит и Украине.

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