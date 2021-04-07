С воскресенья прекратятся ночные морозы.

Потепление в Украину придет уже в воскресенье, 11 апреля. А со следующей недели ожидается полноценно теплая погода, ночные заморозки отойдут.

Об этом сообщила в эфире "Украина 24" синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, передает РБК.

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По ее словам, с воскресенья прекратятся ночные морозы и дневная температура уже будет выше +10 градусов.

"На следующей неделе ожидаем более-менее теплую погоду. Но также, если будет облачно, то максимум 10 градусов тепла, если солнечно - то 15-16 градусов тепла", - сообщила она.

Апрельский снег во Львове и Ужгороде

В этом году в Украине поздняя и холодная весна. Так, 6 апреля во Львове и Ужгороде целый день шел снег.

Температура во Львове упала до -1° и в городе начался снегопад.

Снег таял на проезжей части, но при этом оставался лежать на палисадниках и крышах зданий.

Также Ужгород с самого утра засыпало мокрым снегом. в центре города заметили сакуру, которая начинает цвести. По прогнозам местных гидов, пик цветения ожидается в 20-х числа апреля.

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Автор: Елена Пилипчак