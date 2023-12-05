В ГСЧС также предупредили украинцев об осложнениях погоды и призвали учитывать погодные условия, отправляясь в горы.

Карпаты заметает снегом. Сейчас на высокогорье сильный мороз и бушует метель, из-за которой видимость упала почти до нуля. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По состоянию на 07:55, 04.12.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно. Видимость ограничена. Ветер юго-западный 5-6 м/с, температура воздуха -15°С", - сообщили спасатели.

На опубликованном фото с вершины из-за метели почти ничего не видно, обсерватория едва просматривается.

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В свою очередь в ГСЧС также предупредили украинцев об осложнениях погоды и призвали учитывать погодные условия, отправляясь в горы.

В то же время, по данным Укргидрометцентра, снеголавинная опасность на следующие двое суток умеренная - 2 уровень.

Погода в Украине - новости

По прогнозам синоптиков, неделя в Украине начнется с резкого и существенного похолодания. Температура упадет по всей стране, во многих областях морозы будут даже днем. Осадки при этом отступят - сегодня в Украине будет доминировать небольшая облачность.

По прогнозам Укргидрометцентра, декабрь в Украине будет теплее, чем обычно. По данным синоптиков, средняя за месяц температура будет выше нормы, а вот количество осадков будет в норме.

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