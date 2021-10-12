В Украину с юго-запада движется циклон, который принесет нам дожди.

В Украину с юго-запада движется циклон, который принесет с собой дожди. Осадки ожидаются в ближайшие несколько дней.

Об этом в интервью изданию "Обозреватель" рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, эта неделя будет даже более разнообразной в плане синоптических событий, чем предыдущая. Будет и больше осадков, и больше облачности.

"Начиная со вторника, 12 октября, в западных областях, а днем также и Житомирской, Винницкой и Одесской мы рассчитываем на небольшой дождь. В течение суток среды, 13 октября, и ночью в четверг, 14 октября, в большинстве областей будут умеренные дожди",- рассказала синоптик.

По ее словам, циклон будет недостаточно активен, но все же принесет изменение погоды в плане облачности и осадков.

По данным Натальи Птухи, наиболее интенсивным циклон будет в течение вечера вторника, среды и ночи на четверг, а его влияние в большей степени почувствуют южные, центральные и северные области. Там будет больше дождей, больше облачности.

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"Что касается температурных показателей, то в ближайшие дни температура ночью будет в пределах +1... +8 градусов, днем +8... +14 градусов, на юге и востоке страны +12... +18 градусов", - рассказала синоптик.

Она отметила, что в Карпатах будет прохладнее. И ночью, и днем температура будет от -2 до +5 градусов. Во вторник, среду и частично в четверг там будет пасмурно, может быть местами дождь с мокрым снегом.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, во вторник, среду и четверг в Украине в большинстве регионов ожидаются дожди. Но в конце недели синоптики прогнозируют возвращение спокойной солнечной погоды.

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Автор: Екатерина Лиманская