Как раз в день инаугурации в Вашингтоне ожидается мороз и сильный ветер.

Вторая инаугурация Дональда Трампа станет самой холодной за последние 40 лет об этом пишет AP.

Как сообщается, холод в течение нескольких дней распространится со Скалистых гор на восток и юг до полуострова Флорида. До 280 миллионов американцев в течение двух дней ощутят на себе необычный для этих широт холод.

"Это будет одна из самых холодных вспышек, безусловно, за последние 10 лет, 15 лет", - говорит эксперт по зимней погоде Джуда Коэн. По его словам, когда полярный вихрь растягивается, поток начинается в Сибири и заканчивается в Соединенных Штатах. Именно это и произойдет во время инаугурации Трампа.

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Национальная метеорологическая служба прогнозирует температуру в Вашингтоне около -6 по Цельсию в полдень во время приведения к присяге. Это является самым холодным показателем с момента второй инаугурации Рональда Рейгана, когда температура упала до -14. Приведение к присяге Барака Обамы в 2009 году при -2 по Цельсию.

Но и это еще не все, потому что прогнозируется ветер со скоростью от 48 до 56 км/ч.

Заморозки могут дойти до побережья Мексиканского залива и северной Флориды, говорят метеорологи.

По прогнозу, температура ниже нормы может сохраниться до конца месяца на большей части территории США.

Инаугурация Трампа - последние новости

Вторая инаугурации Дональда Трампа состоится 20 января.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, поедет ли на инаугурацию Трампа.

Известно, что Трамп пригласил на свою инаугурацию только одного лидера стран ЕС.

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