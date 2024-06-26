До конца недели температура в Украине постепенно повысится.

До конца недели температура в Украине постепенно будет повышаться, ожидается преимущественно сухая погода. Однако на западе Украины периодически будут грозы, град и шквалы. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованный на портале meteoprog.

Погода 27 июня

В четверг, по прогнозу сингоптика, на территории Украины будет преимущественно без осадков. Лишь днем в Карпатах и на Закарпатье ожидаются дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с. Скорость ветра будет 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +24...+29 °С.

Погода 28 июня

Накануне выходных в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Днем в Карпатах и на Закарпатье пройдут дожди с грозами. Ночью +12...+17 °С, а днем +24...+29 °С.

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Погода 29 июня

В субботу по всей территории Украины осадков не предвидится. Скорость ветра будет 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, а днем разогреет до +25...+30 °С.

Погода 30 июня

В конце месяца в Украине сохранится теплая и сухая погода, только днем в западной части снова пройдут грозовые дожди, местами возможны град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, а днем воздух прогреется до жары, +28...+33 °С.

Потепление в Украине - прогноз

О повышении температуры в Украине говорит и синоптик Наталья Диденко. по ее данным, осадки в ближайшие дни маловероятны, только на крайнем западе и в Карпатах возможны локальные дожди и грозы.

В целом, по ее словам, текущая неделя в Украине будет сухой и теплой, ведь погоду в нашей стране определит антициклон.

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