Это явление произошло в 34 км от Одессы.

В селе Кремидовка Одесской области 12 сентября заметили пыльный вихрь, или "пылевой дьявол".

Об этом сообщает один из местных пабликов в Telegram. На кадрах видно, что пылевой столб образовался в поле.

Что известно о "пылевом дьяволе"

Пылевые вихри возникают днем в малооблачную жаркую погоду при сильном прогреве земли. Высота вихря достигает 10-20 м. Это кратковременное явление, длится оно до 2 минут.

Вихрь поднимает с поверхности земли пыль, песок, камешки, мелкие предметы и может перенести их на сотни метров.

Ранее жители и гости Киева заметили в городе странный туман. Возможной причиной природного явления стала пылевая буря. Ее принес ветер из астраханских степей. Тогда видимость падала до нескольких километров. При этом жители и гости столицы жаловались на плохое самочувствие и проблемы с дыханием.

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Автор: Ольга Робейко