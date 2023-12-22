В то же время синоптики предупреждают о погодной опасности в некоторых регионах.

Завтра всю Украину охватят осадки в виде дождя и мокрого снега, также синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах.

Как говорится в прогнозе украинского Гидрометцентра, завтра на востоке и юго-востоке страны дождь и мокрый снег, температура ночью и днем 1-6° тепла.

На остальной территории местами небольшой мокрый снег, ночью в Карпатах умеренный снег, на дорогах местами гололедица. Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.

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Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

В то же время синоптики предупреждают о погодной опасности в некоторых регионах

"Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи со снегопадами и метелями, ожидается 22-24 декабря - на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и крупных лавин". - говорится в сообщении.

Кроме того, 23 декабря в западных областях порывы ветра 15-20 м/с - I уровень опасности, желтый.

Погода на Сочельник и Рождество

В последующие двое суток в большинстве областей снег, днем 25 декабря с переходом в дождь; температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, днем 24 декабря около 0°. 25 декабря в Украине, кроме востока и северо-востока, 4-10° тепла.

На дорогах страны кое-где гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, завтра в западных областях, ночью 24 декабря местами на юге страны порывы 15-20 м/с.

Погода на Киевщине

На Киевщине, по прогнозу синоптиков, завтра будет облачно, небольшой мокрый снег, ветер западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве в течение суток около 0°.

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