Завтра в Украине ожидается прохладная погода.

Во вторник, 12 июля, в Украине будет не слишком теплая погода, кое-где ожидаются дожди, которые принесет циклон Zelda.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Дожди предусматриваются завтра в западных областях и в северных, только до Сумщины не дойдут", - сообщила она.

По прогнозу Натальи Диденко, самой низкой ожидается завтра температура воздуха в западных областях Украины, +16...+22 градуса. Теплее всего будет в восточных областях и на юге Украины, +24...+29 градусов, на остальной территории столбики термометров будут колебаться в пределах +21...+26 градусов.

Как сообщал Погода УНИАН, на сегодня, 11 июля, в шести областях на Востоке на северо-востоке Украины объявили штормовое предупреждение.

Вас также могут заинтересовать новости: