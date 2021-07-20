В среду, 21 июля, Украина будет одной из самых дождливых и свежих стран Европы.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Грозовые дожди, временами сильные ливни, град и шквалы охватят значительную часть нашей территории. Только крайний юг и Волынь уклонятся от серьезной непогоды", - рассказала она.
По данным синоптика, температура воздуха на западе, севере, в большинстве центральных областей Украины составит +22...+27 градусов.
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"Однако жара еще задержится завтра на востоке, Днепропетровской, Херсонской областях, в Крыму и юго-востоке, до +30 +34 градуса", - предупредила синоптик.
Погода в Киеве
По словам Натальи Диденко, завтра в Киеве снова будут идти дожди и греметь грозы. Возможны шквалы и град. Температура воздуха снизится до +20 градусов.
"То есть, будет мокро, ветрено и свежо. Сильные ливни и шквалы, вероятно, могут спровоцировать опасные последствия", - предупредила она.
Напомним, ранее Наталья Диденко сообщила, когда на востоке и юге Украины наконец похолодает. По ее данным, жителям востока и юга Украины стоит ждать снижения температуры уже через несколько дней.
"Ослабление жары придет в восточные области, южную часть и Днепропетровскую область 22 июля", - сообщила она.
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