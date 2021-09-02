Ночные температуры в стране упадут до +6 градусов.

В ближайшее время в Украине станет еще холоднее. Ночью ожидается падение температуры до +6°.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает "Апостроф".

По прогнозу синоптика, днем в первые дни сентября в Украине будет от +13° до +18°. По ее словам, с 3 сентября в Украине будет преимущественно сухо, но при этом воздушные потоки будут прохладными - это приведет к существенному понижению температуры.

"Например, в Киеве ночная температура в конце недели будет всего 9-11 градусов. Днем, за счет солнечных прояснений, еще будет 17-19 градусов. Но в западных областях будет прохладнее, и немного теплее в южных регионах: выше 20 градусов тепла. Но все равно будет ощутимое понижение температуры на 10 градусов", - рассказала синоптик.

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Напомним, народный синоптик из Камень-Каширского Владимир Деркач прогнозирует, что первые заморозки в Украине возможны уже в середине сентября.

По его словам, первая декада сентября будет достаточно теплой, днем показатели термометра будут приближаться к +20°. Осадки ожидаются, но они будут слабыми, говорит синоптик.

"Вторая десятидневка существенно не будет отличаться в плане осадков, а температурные показатели будут снижаться в ее второй половине или к концу. В эти дни возможны небольшие заморозки на поверхности почвы", - сообщил синоптик.

Автор: Екатерина Лиманская