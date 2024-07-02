Наталья Диденко прогнозирует сильные ливни, шквалы и град в ряде областей.

Сегодня, 2 июля, в большинстве областей Украины сохранится жаркая погода, однако атмосферный фронт местами снизит температуру до комфортных значений. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, атмосферный фронт посетит западные области. Благодаря этому здесь наконец существенно снизится температура до +23...+27 градусов.

"На западе пройдут дожди с грозами. Из-за значительных контрастов в зоне фронта (перед фронтом до +35, а за фронтом +20 градусов, например) дожди будут переходить в сильные ливни, возможны шквал и град", - также предупредила синоптик. Видео дня

В северных областях, по данным Натальи Диденко, еще будет жарко, однако на Житомирщине уже станет немного легче, +27...+29 градусов. В Киевской области ожидается около +30, а на Черниговщине и Сумщине +31...+33 градуса.

На Житомирщине и Киевщине, по прогнозу специалиста, атмосферный фронт уже сегодня вечером вызовет кратковременные грозовые дожди. Черниговская и Сумская область удержатся от осадков.

На юге, востоке и в центральной части будет продолжаться жара - сегодня максимальная температура воздуха будет достигать жгучих +32...+37 градусов.

"В Украине будет преобладать юго-западный ветер, в западных областях поменяется на северо-западный, может быть порывистым", - предупредила синоптик.

Погода в Киеве - прогноз на 2 июля

В Киеве 2-го июля максимальная температура воздуха немного осядет, будет около +30 градусов.

Сегодня в столице будет сухо, однако усилится ветер, который даст возможность немного легче дышать, а вечером во вторник возможен кратковременный грозовой дождь.

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