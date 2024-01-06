Сложные погодные условия у нас в стране ожидаются с 7 по 9 января.

Украинцев ждут сложные погодные условия с 7 по 9 января. Ожидается вторжение арктического воздуха с севера Европы и значительное снижение температуры. Об этом попопеджает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня в северной части Украины ожидается снег. На Закарпатье и Прикарпатье будет дождь, а на остальной территории без осадков. Температура в северных областях днем составит 0-6° мороза, на остальной территории 1-6° тепла, а на юго-западе страны воздух прогреется вплоть до 7-12° тепла.

7-8 января прогнозируются сложные погодные условия. В воскресенье-снег, днем в центральных, восточных и южных областях - значительный снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед. Температура ночью и днем в северной части упадет до 8-13° мороза, на остальной территории 1-6° мороза, а на Закарпатье и в южной части будет 0-8° тепла.

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В понедельник, 8 января, в южной части пройдет значительный дождь с переходом в мокрый снег. Ожидается налипание мокрого снега, гололед, температура ночью и днем 0-5° мороза. В восточных и центральных областях ожидается значительный снег, температура ночью и днем 7-12° мороза; в западных и северных областях без осадков, температура ночью упадет до 12-20° мороза, а днем будет -8...-15°.

На дорогах большинства областей в эти дни ожидается гололедица.

Изменение погоды в Украине-прогноз на сегодня

По данным Погода УНИАН, 6 января в Украине еще будет тепло, однако жители ряда областей все же почувствуют похолодание. Так, на западе температура будет от 0° до +8°, в северной части температура снизится до -2°...+4°, на востоке будет 0°...+2°, в центральной части будет +1°...+6°, а на юге воздух прогреется до +4°...+11°.

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