В Украине увеличится облачность, местами пройдут небольшие дожди, а температура начнет снижаться.

На этой неделе украинцы все еще могут наслаждаться довольно комфортной погодой, как для завершения октября. Но в то же время уже будет ощущаться постепенное изменение синоптической ситуации. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Антициклон, по данным синоптиков, будет ослабевать, что повлечет небольшие дожди в некоторых областях и увеличение облачности, а во второй половине недели ожидается более ощутимое снижение температуры.

Сегодня в Украине будет без осадков, лишь на крайнем западе страны днем пройдет небольшой дождь. Температура днем составит +9°...+14°, на Закарпатье, Одесской области и в Крыму воздух еще прогреется до +18°.

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В среду, по прогнозу Укргидрометцентра, в западных областях, а в четверг по всей Украине, кроме южной части, ожидается небольшой дождь. Температура ночью будет +4°...+9°, в восточных областях, а 30 октября по всей Украине, кроме запада и Крыма, похолодает до 0°...+5°. Днем столбики термометров еще будут показывать +8°...+15°.

Ветер на этой неделе будет северо-западный и западный, 5-12 м/с.

Похолодание в Украине - прогноз

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует ощутимое похолодание в Украине уже в конце текущей недели. По ее данным, температура снизится на выходных, 2-3 ноября. Она не уточнила, какой именно температуры стоит ждать, но посоветовала украинцам готовить пуховики.

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