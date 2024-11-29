Наталка Диденко прогнозирует, что осадков в ближайшие дни в Украине не будет.

На выходных погоду в Украине будет определять антициклон по имени Clemens. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"30-го ноября из-за деятельности этого антициклона с центром именно над Украиной ничего нам на голову не будет хлопать и не будет капать - без осадков практически повсеместно", - сообщила эксперт по погоде.

Только ночью, по ее словам, еще останутся небольшие осадки на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях.

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Сухая погода ожидается в Украине и 1 декабря, только туманы будут добавлять влаги.

Температура воздуха в течение субботы и воскресенья ожидается ночью около нуля градусов, в восточных областях 0...-3.

Днем на выходных предполагается +1...+4 градуса, в южной части и в западных областях разогреет до +4...+8 градусов.

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, в субботу и воскресенье будет без осадков, но ожидаются туманы. Ночью будет около нуля, а днем +1...+4 градуса.

"Начало зимы и новой недели в Украине существенных изменений в погоде не принесут - немного подмораживать ночью, небольшие "плюсы" днем и без существенных осадков", - резюмировала Наталка Диденко.

Погода в Украине - прогноз на выходные

В эти выходные в Украине ожидается спокойная погода без осадков и с комфортной температурой.

Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что над большинством стран Европы установится большой и малоподвижный антициклон, который будет способствовать стабильной погоде без существенных осадков. Только в субботу в западных и южных областях возможны дожди с мокрым снегом, что обусловлено влиянием теплого фронта.

Синоптик отметил, что температурный режим будет оставаться в пределах климатической нормы без значительных колебаний. Также он добавил, что по всей стране могут наблюдаться туманы, местами с образованием изморози.

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